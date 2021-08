Dopo una stagione martoriata da problemi fisici, Spencer Dinwiddie è pronto a lasciare i Brooklyn Nets: il giocatore infatti, come riporta Adrian Wojnarowski, è vicino a firmare un accordo con gli Washington Wizards. Dopo aver perso Russell Westbrook, la franchigia capitolina sta preparando una squadra attorno a Bradley Beal.

Nella sign-and-trade messa in piedi, Washington spedisce Chandler Hutchinson e una scelta 2022 del secondo giro ai San Antonio Spurs. Brooklyn riceve invece una scelta al secondo giro del Draft 2024 e una pick swap 2025 sempre dagli Wizards. Dinwiddie firmerà un contratto triennale da 62 milioni di dollari.

Solo tre partite per Spencer Dinwiddie nella scorsa stagione, visto l’infortunio al crociato che l’ha tenuto fuori per il resto del campionato.

