Mercato NBA, Saben Lee rifirma con i Detroit Pistons

Selezionato al 38esimo posto nel Draft NBA 2020, Saben Lee (22 anni per 1.88 metri) si è certamente ritagliato un posto nella scorsa stagione all’interno di Detroit. Ebbene, il giocatore in queste ore si è accordato con i Pistons sulla base di un triennale con team option sull’ultimo anno. Non sono invece stati svelati dettagli riguardo l’ammontare economico complessivo.

Lee, il quale era legato da un Two Ways Contract per la stagione 2020-21, con la maglia di Detroit ha registrato una media di 5.6 punti, 2 rimbalzi e 3.6 assist a partita in 48 apparizioni. Il giocatore era restricted free agent.