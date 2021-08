Mercato NBA, Danny Green firma con i Philadelphia 76ers: i dettagli

Danny Green non andrà da nessuna parte. La guardia, infatti, ha deciso di rifirmare con i Philadelphia 76ers e tornare nella compagine guidata da Joel Embiid. Green si è accordato sulla base di un biennale da 20 milioni di dollari complessivi. Il giocatore ha avuto colloqui con Nets, Celtics, Bucks, Bulls e Warriors. Tra gli altri, secondo quanto riferito dai media statunitensi, Danny avrebbe anche rifiutato un’offerta più remunerativa — sempre di 2 anni — proveniente dai Cleveland Cavs.

In 69 partite giocate con Philadelphia nella stagione 2020-21, Green ha registrato una media di 9.5 punti (41.2% dal campo, 40.5% da 3), 3.8 rimbalzi e 1.3 recuperi in 28 minuti a partita.

UFA Danny Green (@DGreen_14 ) has agreed to return to the Philadelphia 76ers on a 2-year/$20M deal.

Green shot 40% from 3 this season on 6.3 attempts. Green had 1.3 SPG (t-career best) and 0.8 BPG after playing in 69 of 72 regular season games.

— Harrison Sanford (@HarrisonSanford) August 5, 2021