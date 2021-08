Mercato NBA, i 10 migliori free agent rimasti in questa offseason

La free agency 2020-21 non è di certo una delle classi di giocatori svincolati più profonde o ricche di talento degli ultimi anni. Indipendentemente da ciò, diversi team sono riusciti ad aggiungere pezzi importanti ai propri roster, inserendo star o giocatori di ruolo in base alle proprie esigenze.

Anche se la maggior parte dei nomi più rilevanti di questa offseason hanno già trovato una squadra, rimangono comunque alcuni giocatori da tenere in considerazione. Ecco quindi una lista dei 10 migliori free agent rimasti in questa sessione.

10. Lou Williams

Stats 2020-21: 11.3 punti, 2.1 rimbalzi, 3.4 assist

Anche se Lou Williams non è più il giocatore di qualche anno fa, un playmaker con esperienza e capace di segnare punti a raffica farebbe comodo a diverse squadre. Dopo aver giocato l’ultima stagione ad Atlanta, l’ex-Sixth Man of the Year è ora un unrestricted free agent; gli Hawks non sembrerebbero intenzionati a proporre un nuovo contratto, ma non è chiaro quali team potrebbero aver contattato il 34enne.

9. Paul Millsap

Stats 2020-21: 9 punti, 4.7 rimbalzi e 1.8 assist

Ormai al tramonto della propria carriera, Millsap può essere comunque un veterano importante per qualsiasi squadra intenzionata a competere per un anello. Il 36enne può ancora essere un buon difensore, in grado di compiere anche alcune giocate in post e da tre punti sul lato offensivo. Tra le possibili destinazioni per questo unrestricted free agent sarebbe emersa Atlanta (dove Millsap ha giocato il miglior basket della propria carriera, collezionando anche quattro apparizioni All-Star consecutive), ma nulla è ancora scritto.

8. Hamidou Diallo

Stats 2020-21: 11.6 punti, 5.2 rimbalzi, 1.9 assist

Altro giocatore poco discusso, Diallo ha già dimostrato di essere un ottimo difensore, anche se il suo arsenale offensivo deve ancora migliorare. Con tutta probabilità, i Detroit Pistons non avranno molti problemi a pareggiare eventuali offerte (l’ala è infatti restricted free agent).

7. Josh Hart

Stats 2020-21: 9.2 punti, 8 rimbalzi e 2.3 assist

Probabilmente uno dei giocatori più sottovalutati della lega, Josh Hart ha dimostrato a New Orleans la sua incredibile versatilità come tiratore, difensore e rimbalzista dalla panchina. Al momento restricted free agent, la guardia non sembra aver ricevuto offerte finora: i Pelicans dovrebbero tenerlo, a meno di offerte clamorose da altre squadre.