Mercato NBA, la scelta dei Miami Heat sulle team option di Dragic e Iguodala

I Miami Heat hanno finalmente preso una decisione riguardo le team option di Andre Iguodala e Goran Dragic. La franchigia della Florida ha deciso di non esercitare l’opzione da 15 milioni di dollari sul contratto dell’ala piccola, la quale diventerà così free agent. Allo stesso tempo Shams ha riferito anche la decisione di Erik Spoelstra di trattenere alla base Goran Dragic, la cui opzione di squadra è di 19.4 milioni di dollari.

Con questa mossa Miami libera spazio salariale con l’obiettivo di attaccare la free agency per firmare qualche nome interessante e rilanciare le proprie azioni in vista della prossima stagione NBA. Secondo quanto riporta ESPN, l’obiettivo reale degli Heat rimane Kyle Lowry. Anche Dragic non sarebbe immune dall’essere usato come possibile contropartita per una potenziale sign-and-trade con Toronto.

Diversa la posizione di Iguodala che verosimilmente andrà alla ricerca di un minimo salariale con una contender. Ecco perché dobbiamo assolutamente considerare i Los Angeles Lakers di LeBron James sempre attenti sui veterani a basso costo.

The Heat are declining the $15M team option on F Andre Iguodala’s contract for next season, making him a free agent, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 1, 2021

The Miami Heat are picking up guard Goran Dragic’s $19.4 million team option for the 2021-22 season, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 1, 2021

