Mercato NBA, il LA Times chiaro: Lakers su Carmelo Anthony e Dwight Howard

Dopo l’eliminazione al primo turno subìta negli ultimi Playoff, LeBron James non vuole più sprecare gli ultimi anni della sua carriera con prestazioni sottotono da parte dei Los Angeles Lakers. Ecco perché in questa offseason i gialloviola si stanno muovendo freneticamente sul mercato NBA per aggiungere pedine di prim’ordine alla squadra capitanata dal nativo di Akron. L’arrivo di Russell Westbrook in roster è da leggere proprio in questo senso. Ma non solo lui. Secondo quanto riporta il LA Times, Rob Pelinka — GM dei Lakers — sarebbe pronto a lanciare l’assalto anche ad altri veterani della lega, senza passare da trade sostanzialmente impossibili da mettere in piedi dopo l’accordo con Washington.

Chi sono i nomi più caldi per i californiani? Carmelo Anthony sarebbe interessato a firmare per i Lakers e si aspetterebbe una telefonata dalla franchigia quando aprirà la free agency. Anche perché LeBron è suo amico da lunga data e Melo, in passato, aveva già esternato la volontà di poter giocare con lui. Un altro veterano che vorrebbe tornare ai Lakers è Dwight Howard, free agent e in uscita Sixers.

La bella notizia è che i due potrebbero accettare contratti decisamente vicini al minimo salariale per poter competere per il titolo NBA, in una squadra di livello. Anche perché i californiani non possono permettersi altre stelle: DeMar DeRozan, infatti, è ormai una ipotesi da scartare poiché potrebbe raggiungere Los Angeles solo nel caso in cui accettasse una mid-level exception da 5.9 milioni di dollari. L’ala, invece, potrebbe chiederne tranquillamente 20-25 a tutte le altre.

