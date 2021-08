Mercato NBA, i Chicago Bulls non esercitano la team option: Arcidiacono sarà free agent

I Chicago Bulls hanno deciso di non esercitare la team option per trattenere Ryan Arcidiacono. Non si tratta necessariamente di una sorpresa poiché questa mossa permette ai Bulls di avere un po’ più di flessibilità durante la free agency di domani notte. La team option sul contratto di Arcidiacono valeva 3 milioni di dollari.

Secondo quanto riporta ESPN, Chicago potrebbe anche pensare di ri-firmare il giocatore dovesse esserci l’opportunità da parte di Arcidiacono di accettare un minimo salariale. In questa stagione ai Bulls, il cestista italo-statunitense ha registrato una media di 3.1 punti, 1.5 rimbalzi e 1.3 assist a partita in soli 10.2 minuti di permanenza sul parquet.

The Bulls are declining the $3M team option on Ryan Arcidiacono, per source.

Arcidiacono could be a candidate to return on a minimum deal, although he also is expected to draw interest in free agency.

— K.C. Johnson (@KCJHoop) August 1, 2021