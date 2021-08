Mercato NBA, Charlotte rende free agent Malik Monk, mentre Graham sarà restricted

Piccola grande sorpresa in casa Charlotte Hornets. La franchigia di Michael Jordan, infatti, nella giornata di oggi ha annunciato di non volersi avvalere della qualifying offer da 7.03 milioni di dollari sul contratto di Malik Monk rendendolo così unrestricted free agent. Il giocatore arriva da una stagione decisamente positiva in cui ha dimostrato di poter essere un ottimo realizzatore in uscita dalla panchina viaggiando con una media di 11.7 punti (43,4% al tiro di cui 40.1% in trasferta, ndr) e 2.1 rimbalzi a partita. Sarà quindi disponibile sul mercato NBA e dovrebbe interessare a non poche franchigie.

Allo stesso tempo gli Hornets hanno logicamente esercitato la qualifying offer su Devonte’ Graham . Si tratta di 4.74 milioni dollari per renderlo invece restricted free agent e poter pareggiare offerte che arriveranno inevitabilmente da altre franchigie. Il nome dei Knicks è il primo che viene accostato al giocatore. Charlotte è attesa sul mercato.

