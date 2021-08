Mercato NBA, Portland scarica Zach Collins: sarà unrestricted free agent

Destino decisamente sfortunato per Zach Collins che nell’ultimo anno ha subito una frattura da stress al piede ed è stato vittima dell’ennesima ricaduta solo qualche tempo fa. Il giocatore è stato recentemente operato e dovrebbe stare fuori per 4-6 mesi, il che significa che salterà l’inizio della stagione. Qualcosa che Portland ha valutato attentamente, decidendo di non avvalersi della qualifying offer da 7 milioni di dollari e renderlo restricted free agent. Questo vuol dire che Collins da domani sarà unrestricted free agent.

Nonostante i suoi problemi di salute, Bleacher Report riporta l’interesse da parte di almeno 4 franchigie. Si dice che Thunder, Spurs, Raptors e Pelicans siano pronte a provarci, ma resta da capire quali saranno le offerte che giungeranno sul tavolo del giocatore. Verosimilmente parleremo di accordi di breve durata o poco remunerativi per lo stesso Collins, in cerca di un’opportunità per dimostrare di poter avere ancora un ruolo importante all’interno della lega.

Serve ‘solo’ dargli fiducia.

Portland isn't extending the $7M qualifying offer to Zach Collins, officially making him a free agent, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 1, 2021

