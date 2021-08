La decisione di Kawhi Leonard è finalmente arrivata. Il giocatore ha deciso di non esercitare la sua player option da 36 milioni di dollari per la prossima stagione NBA e di rendersi disponibile sul mercato dei free agent. Secondo quanto riportato da Shams Charania, il giocatore dovrebbe comunque discutere un nuovo contratto pluriennale con i californiani, sempre al massimo salariale.

Leonard è peraltro alle prese con la riabilitazione dopo la lesione al legamento crociato del ginocchio destro e si vocifera di una sua assenza per parte della prossima stagione NBA. I californiani, però, non vogliono rischiare di lasciarsi sfuggire uno dei migliori giocatori nella lega e sono pronti a rifirmarlo nella mezzanotte di domani.

Los Angeles Clippers’ Kawhi Leonard is declining his $36 million player option for the 2021-22 season and becoming an unrestricted free agent, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 1, 2021