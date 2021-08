Mercato NBA, i Brooklyn Nets liberano Chris Chiozza: sarà free agent

Masso di poco rilievo per i Brooklyn Nets che in giornata hanno deciso di non sfruttare la qualifying offer su Chris Chiozza e renderlo così unrestricted free agent. Il giocatore nell’ultima stagione è sceso in campo in 22 occasioni viaggiando con una media di 4.0 punti, 1.1 rimbalzi e 3.0 assist ad allacciata di scarpe.

Brooklyn declined to offer guard Chris Chiozza the qualifying offer, so he comes a free agent, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 1, 2021

Leggi Anche

Mercato NBA, i Dallas Mavericks esercitano la team option su Willie Cauley-Stein

Mercato NBA, Portland scarica Zach Collins: sarà unrestricted free agent

Mercato NBA, c’è la fila per Nicolas Batum: le squadre interessante