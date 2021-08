Mercato NBA, i Dallas Mavericks esercitano la team option su Willie Cauley-Stein

Willie Cauley-Stein non andrà da nessuna parte. Secondo quanto riportato da Shams Charania pochi istanti fa, i Dallas Mavericks hanno deciso di esercitare la propria team option del valore di 4.1 milioni di dollari per farlo tornare alla base. Durante l’ultima stagione con la maglia dei texani, il lungo ha viaggiato con una media di 5.3 punti, 4.5 rimbalzi e 0.7 assist a partita, tirando con il 63.% dal campo.

The Dallas Mavericks are picking up center Willie Cauley-Stein’s $4.1 million team option, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 1, 2021