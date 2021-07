Olimpiadi Tokyo 2020, Popovich: “Ho detto a Tatum di giocare come se fosse contro gli Spurs”

Dopo la brutta prestazione contro la Francia, gli Stati Uniti hanno restituito una partita positiva contro Iran e Repubblica Ceca. Nella vittoria di oggi contro i cechi, Team USA ha cambiato marcia specialmente negli ultimi 3 quarti grazie a due notevoli prestazioni individuali. Quelle di Kevin Durant e di Jayson Tatum. Quest’ultimo si è rivelato il miglior realizzatore del match con 27 punti a referto tirando con un buon 10/16 dal campo di cui 5/10 da 3 punti.

Dopo la partita Gregg Popovich ha confidato di aver detto al suo giocatore di giocare come se fosse contro gli Spurs:

“Tatum dopo due anni che è con noi è ovviamente più sicuro di sé. Ma penso che la differenza rispetto al passato è da individuare nelle sue scelte: fa scelte migliori, prende decisioni migliori, sia che si tratti di tirare quando è necessario o di attaccare il ferro. Quando attacca il canestro, può trovare facilmente un compagno di squadra aperto. Attacca il canestro per sé, ma anche per i compagni… e non lo faceva quando era nei suoi primi anni di carriera. Era solo un tiratore. Ma adesso è un giocatore speciale perché sa fare tante altre cose. Stasera gli ho detto: ‘Fai finta di giocare contro gli Spurs perché ogni volta che giochi contro di loro fai tipo 90 punti, quindi potrebbe funzionare.'”