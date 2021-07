Mercato NBA, futuro di Mike Conley vicino agli Utah Jazz

Con la sessione di mercato estiva, si intensificano le voci sul futuro dei giocatori e delle squadre della NBA.

Tra questi, si è molto discusso della posizione di Mike Conley all’interno degli Utah Jazz. C’è chi si aspetta un addio da parte del giocatore, un’occasione per provare a vincere in un’altra squadra, altri invece sono convinti che il legame con la città e i tifosi convinceranno Conley a restare.

Lo stesso giocatore ha affermato:

“Utah mi ha colpito. Di recente ne stavo parlando con mia moglie. Ci piace stare qui. Non credo di poter andare da nessun’altra parte, ci tengo al gioco che abbiamo qui. Vedremo questa bassa stagione, perché quando arriverà quel momento ci saranno sicuramente un sacco di chiacchiere.”

Parole che sostanzialmente confermano quanto detto in precedenza in più occasioni, come in questo estratto di un’intervista rilasciata a giugno ai microfoni di Ryan Miller, di KSL:

“Ovviamente sai cosa penso della nostra squadra, della città e dei tifosi. Sono stati due anni meravigliosi. Sicuramente con alti e bassi, ma meravigliosi, a prescindere da come è la nostra stagione. Ci tengo molto, tengo molto anche alla mia famiglia, per questo quando arriverà il momento, dovrò prendere in considerazione anche loro e prendere la decisione che è meglio per noi e per me.”

Dunque sempre al limite tra il voler rimanere e lasciare un piccolo spiraglio per eventuali proposte alternative.

Nel frattempo alcune fonti della lega hanno iniziato a fare delle previsioni. Secondo Marc Stein infatti:

“Per i Jazz mantenere Conley in squadra sarà prioritario. Non a caso la dirigenza sta preparando un’offerta triennale dal valore che si aggira intorno ai 75 milioni di dollari.”

Una proposta niente male per l’ex giocatore dei Memphis Grizzlies. Solo il tempo sarà in grado di decidere le sorti di entrambe le parti, ciò che è certo è che il caldo del mercato estivo sta entrando sempre più nel vivo, dunque le sorprese non sono ancora finite.

