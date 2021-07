Terza e ultima sfida del girone per Team USA. Dopo la sconfitta con la Francia, gli Stati Uniti hanno vinto le due gare successive contro Iran e Repubblica Ceca. La squadra di Gregg Popovich chiude seconda nel suo girone, dietro solo alla Francia che ha vinto tutte e tre le gare.

Il commento di Team USA-Repubblica Ceca

Un inizio di gara difficile, visto che la Repubblica Ceca dopo appena tre minuti guida la partita 5-11. Diversi errori offensivi e difensivi per la squadra di Popovich che non riesce a riprendere gli avversari. Addirittura arrivano a toccare un vantaggio di più dieci. Il primo quarto si conclude 18-25 per la squadra europea.

Non ci si sarebbe mai aspettato un inizio così per Team USA. Tuttavia, dal secondo parziale in poi inizia lo show di Kevin Durant. Con due triple segnate in due possessi consecutivi porta per la prima volta Team USA avanti, 37-33. Un vantaggio che poi non verrà mai più colmato dagli avversari.

I cechi hanno provato a resistere all’inizio della ripresa grazie a Balvin e Vesely (50-47), ma gli americani hanno dato continuità allo slancio del secondo quarto sulla scia di KD, Lillard e di un ottimo Holiday: 57-47. I ragazzi di Pop hanno continuato a trovare tiri facili, specialmente dall’arco. Dopo un terzo quarto vinto 35-17, gli Stati Uniti hanno rafforzato il proprio vantaggio con il punteggio di 82-60. Gli ultimi dieci minuti sono quindi scivolati tranquillamente verso il risultato finale di 119-84.

Giornata fantastica per Durant, che ha segnato 23 punti tirando 8/11 dal campo e 4/7 da tre. Il miglior marcatore della giornata è stato Jayson Tatum con i suoi 27 punti. Buona prestazione anche per Zach LaVine, 13 punti e 5 assist, e Javal McGee, 10 punti.

Da segnalare che Kevin Durant in questa gara, grazie ai suoi 23 punti, è diventato il miglior realizzatore della storia del Team USA nelle olimpiadi. Un grande riconoscimento per un giocatore straordinario.

Leggi anche:

Mercato NBA, i Lakers sono alla ricerca di veterani

Olimpiadi Tokyo 2020, Polonara commenta la vittoria contro la Nigeria

Olimpiadi Tokyo 2020, l’Italia ha tanto cuore: Nigeria battuta e si vola ai quarti!