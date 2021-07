Mercato NBA, i Lakers sono alla ricerca di veterani

Con l’arrivo di Russell Westbrook ai Los Angeles Lakers, adesso la dirigenza ha intenzione di definire il roster aggiungendo veterani con buone qualità difensive e offensive. Inevitabilmente la presenza di LeBron James in squadra influisce non poco su questo genere di decisioni. Non a caso, infatti, i due nomi di spicco che sono stati maggiormente menzionati sono Carmelo Anthony e Rudy Gay.

Entrambi possono dare un sostegno non indifferente per la squadra, specialmente nei minuti in cui il 23 siede in panchina. Inoltre, la presenza di Westbrook in campo potrà facilitare il rendimento di questi possibili giocatori. Di fatto, le abilità tecniche dell’ex giocatore dei Washington Wizards sono conosciute a tutti, le scelte appropriate e il giusto inserimento dei giocatori potranno garantire ai Lakers tanti risultati positivi.

Specialmente dopo l’esito negativo della passata stagione, la franchigia gialloviola ha tutta l’intenzione di riscattarsi e tentare nuovamente di portare a casa il titolo NBA.

Il mercato estivo ha ancora molto da offrire, staremo a vedere ciò che la NBA è in grado di offrire.