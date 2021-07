Olimpiadi Tokyo 2020, Team USA commenta la vittoria sulla Repubblica Ceca

Team USA si è qualificato ai quarti alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La squadra di Gregg Popovich ha concluso il girone come seconda, vincendo due gare e perdendone una. Dopo la prima sconfitta con la Francia, che invece ha inanellato tre vittorie di fila classificandosi prima nel girone A, sembra che gli Stati Uniti si siano ripresi.

La seconda vittoria del torneo è arrivata oggi con Team USA che ha battuto nettamente la Repubblica Ceca grazie a due buone prestazioni di Jayson Tatum e Kevin Durant. Il numero #7 degli Stati Uniti, oltre alla vittoria di squadra, ha superato un record diventando il miglior realizzatore alle Olimpiadi per la nazionale americana.

Successivamente, Durant ha parlato alla stampa della sua prestazione. Queste le sue parole:

“In ogni squadra in cui ho giocato mi è stato sempre chiesto di dare tanto in campo, e lo faccio da quando ho otto anni. Non c’è niente di diverso qui. Io mi sento sempre di fare tutto sul terreno di gioco. Ho lavorato molto per raggiungere questo livello.”