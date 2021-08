Sono stati effettuati i sorteggi dei quarti di finale per il torneo di basket alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia di Meo Sacchetti se la dovrà vedere con la Francia di Rudy Gobert. Un matchup da brivido per gli azzurri i quali soffrono particolarmente sotto canestro. Da segnalare la bella sfida tra Team USA e Spagna, così come Slovenia di Luka Doncic contro la Germania. L’appuntamento è per martedì prossimo.

Olimpiadi Basket, Sorteggio Quarti di Finale

Ecco tutti gli accoppiamenti:

ITALIA -Francia

-Francia USA-Spagna

Australia-Argentina

Slovenia-Germania

