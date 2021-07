Mercato NBA, Lauri Markkanen sarà restricted free agent

Tutto come programma per i Chicago Bulls i quali hanno deciso di avvalersi della qualifying offer per rendere Lauri Markkanen un restricted free agent durante la prossima free agency di questo mercato NBA 2021 che promette scintille. Con questa mossa Chicago sarà in grado di pareggiare tutte le offerte che il giocatore riceverà da altre franchigie e trattenerlo alla base. Resta da capire quale sarà la volontà dei Bulls in questo senso.

La qualifying offer di Markkanen vale poco più di 9 milioni di dollari, una cifra molto inferiore a quella che il finlandese potrà richiedere sul mercato una volta aperta la free agency (lunedì sera a mezzanotte, ndr). L’interno arriva da una stagione complicata durante la quale il suo tempo di gioco è diminuito anche a causa degli arrivi di Nikola Vucevic e Daniel Theis.

A maggio la settima scelta del Draft 2017 aveva dichiarato di voler testare il mercato perché sentiva di avere “molto di più da offrire”.

