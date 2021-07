Mercato NBA, New Orleans Pelicans: proposta qualifying offer a Lonzo Ball e Josh Hart

Secondo quanto riportato da Andrew Lopez di ESPN, i New Orleans Pelicans hanno formalizzato la proposta di qualifying offer a Lonzo Ball (14.3 milioni di dollari) e Josh Hart (5.2 milioni), rendendo entrambi di fatto restricted free agent.

The Pelicans have extended the qualifying offer to both Lonzo Ball and Josh Hart making them restricted free agents, sources tell ESPN. — Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) July 31, 2021

Come ricordato da Bobby Marks, esperto di salary Cap per ESPN, si tratta di una prima mossa che, pur fornendo maggior tutela alla squadra in sede di mercato, non rappresenta una garanzia per il futuro dei giocatori in Louisiana.

In particolare per quanto riguarda Ball le voci di un addio ai Pelicans si sono fatte insistenti nelle ultime settimane: l’ex seconda scelta assoluta è da nel mirino, tra gli altri, dei New York Knicks, che hanno molto spazio di manovra.

Leggi anche:

Mercato NBA, Bobby Portis rifiuta la player option con Milwaukee: sarà free agent

Mercato NBA, futuro di Mike Conley vicino agli Utah Jazz

Emmanuel Mudiay giocherà la Summer League NBA con Portland