Mercato NBA, Clippers: Serge Ibaka esercita la player option

Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Ahletic, Serge Ibaka ha esercitato l’opzione a proprio favore da 9.7 milioni di dollari presente per il 2021-2022 sul contratto che lo lega ai Los Angeles Clippers. L’ex Raptors, messo KO da problemi alla schiena che hanno reso necessaria l’operazione chirurgica a Playoff in corso, ha chiuso la stagione con una media di 11.1 punti, 6.7 rimbalzi e 1.8 assist a sera e il 51% al tiro.

Clippers F/C Serge Ibaka is exercising his $9.7 million player option for the 2021-22 season, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 31, 2021

