Mercato NBA, Utah Jazz pronti a fare di tutto per confermare Mike Conley

Dopo la corsa Playoff terminata al secondo turno contro i Los Angeles Clippers, per gli Utah Jazz è tempo di decisioni. La più importante riguarda la conferma di Mike Conley. L’esperto playmaker, 34 anni a ottobre, sarà free agent in estate, ma gli Utah Jazz contano di confermarlo come compagno di backcourt della stella Donovan Mitchell. Secondo quanto scrive Tony Jones di The Athletic, Mike Conley sarà una delle priorità degli Utah Jazz per questa sessione estiva di mercato NBA:

“Dal punto di vista dei Jazz non c’è molto da discutere. Delle fonti di The Athletic dicono che Utah vuole confermare Conley e farà di tutto per far rimanere l’All-Star con l’uniforme dei Jazz una volta che inizierà la free agency.”

Mike Conley è stato costretto a saltare tutta la serie con i Clippers a causa di un infortunio al bicipite femorale. Senza di lui, gli Utah Jazz hanno perso il loro metronomo, con Donovan Mitchell e Jordan Clarkson costretti a farne le veci. Con Conley al suo fianco, Mitchell può concentrarsi sul mettere punti a referto, migliorando l’efficacia dell’attacco della squadra.

Inoltre, Conley è a sua volta un buon realizzatore. Il veterano ha chiuso la stagione con 16.2 punti e 6.0 assist di media a partita, con il 41.2% dall’arco, miglior risultato in carriera. Il sistema Utah Jazz calza a pennello sull’ex Grizzlies, ma in queste ultime due stagioni ha fatto i conti con alcuni infortuni. Nonostante la fragilità fisica, Conley interessa a numerose squadre in NBA, e non sarà facile trattenerlo.

