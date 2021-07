La telenovela di Bradley Beal si arricchisce dell’ennesimo capitolo: dopo vari tentennamenti, il giocatore sembra deciso a voler rimanere agli Washington Wizards, una decisione maturata dopo l’addio di Russell Westbrook.

"Sources tell me Beal right now has no desire to leave the Wizards."

NBA Insider @ShamsCharania reports on Bradley Beal as the Lakers-Wizards work to complete Russell Westbrook trade, presented by @ATT 5G. pic.twitter.com/FBkzRqwcLj

— Stadium (@Stadium) July 29, 2021