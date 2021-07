Mercato NBA, Bradley Beal scontento di Washington perché ignorato

Secondo The Athletic e Bleacher Report, Bradley Beal starebbe seriamente valutando il suo futuro agli Wizards e potrebbe prendere la decisione se restare o meno nei prossimi giorni. Negli ultimi mesi la stella capitolina aveva mostrato la sua lealtà dichiarando di non voler andare da nessuna parte, ma i 28 anni sulla carta d’identità e la volontà di vincere subito starebbero pesando particolarmente.

A prima vista, gli Wizards non saranno una contender nemmeno nella prossima stagione, e questo potrebbe iniziare ad irritare seriamente la guardia, la quale sarebbe peraltro contrariata per la scelta del nuovo head coach. Desideroso di avere voce in capitolo nelle decisioni prese dalla franchigia — o almeno di essere coinvolto — Beal è stato completamente ignorato dal front office che ha inseguito altri nomi rispetto a quanto indicato dalla stella della squadra.

Qualcosa che ha definitivamente innervosito il giocatore, giunto alla conclusione di valutare un addio improvviso. Con Golden State sempre alla porta, pronta a sferzare l’offerta definitiva per aggiungere una nuova star al roster di coach Steve Kerr.

Leggi Anche

Mercato NBA, Kyle Lowry punta al massimo salariale

Mercato NBA, i Phoenix Suns hanno un nuovo assistant coach

Mercato NBA, LiAngelo Ball si unisce agli Charlotte Hornets in Summer League