Mercato NBA, Utah e OKC discutono una trade: Derrick Favors al centro

È da ormai diverse settimane che si vocifera di un addio da parte di Derrick Favors dagli Utah Jazz. I media americani, a più riprese, hanno riportato la volontà della compagine di Salt Lake City nel trovare acquirenti disponibili ad accogliere il lungo nel proprio roster.

La notizia degli ultimi minuti – come riporta Shams Charania — indica come Utah sia vicina alla chiusura di una trade con gli Oklahoma City Thunder. Non sappiamo di più della controparte, ma prima del Draft si sussurrava che i Jazz proponessero anche la scelta numero 30 per poter assorbire lo stipendio di un giocatore di OKC. La manovra per i Jazz è resa necessaria dalla volontà di ri-firmare Mike Conley e/o capire come essere competitivi nella prossima free agency.

Nelle prossime ore il quadro sarà certamente più chiaro.

The Utah Jazz are in serious talks on a deal to send center Derrick Favors to the Oklahoma City Thunder, sources tell me and @Tjonesonthenba. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 30, 2021

