NBA, Haliburton replica una magia di Kobe, 12 anni dopo: assist in fotocopia

Che siano o meno prove generali per l’All Star Game poco importa. Tyrese Haliburton già autore di diversi record alla voce ‘assist’ ha riportato alla memoria un passaggio vincente di Kobe Bryant, esattamente a 12 anni di distanza. Colpo di genio, a metà tra una Remix di McGrady e una magia. Cambia soltanto il lato di campo e il valore del canestro (quelli di Gasol furono due punti, tre nel caso di Siakam). Un gesto da vedere e rivedere.

oh my. haliburton channels kobe. same court, exactly 12 years apart to the day. pic.twitter.com/56LFVU78wC

— Darius Soriano (@forumbluegold) February 11, 2024