Tra i movimenti di serata c’è da segnalare anche uno scambio chiuso dai Minnesota Timberwolves con i Cleveland Cavaliers. Secondo quanto riportato da ESPN, in Ohio finiranno Ricky Rubio, una scelta del secondo giro del Draft 2022 e conguaglio in denaro in cambio di Taurean Prince.

https://twitter.com/wojespn/status/1420864203892707328

Rubio dice quindi addio per la seconda volta in carriera a Minnesota dopo aver trascorso lì parte della sua carriera. Da capire, ora, cosa farà Cleveland con il playmaker spagnolo il quale è titolare di un ultimo anno di contratto da circa 18 milioni di dollari.

