NBA Draft, Pistons convinti: Cade Cunningham sarà la 1ª scelta assoluta

Ormai non ci sono dubbi: Cade Cunningham sarà il primo giocatore chiamato sul palco del Barclays Center nella serata del Draft NBA 2021, in programma nella notte alle 2.00 ora italiana. Secondo quanto riportato dall’insider di ESPN Adrian Wojnarowski, i Detroit Pistons, che hanno incontrato il giocatore nella mattinata americana a New York, sono decisi a puntare sull’ex Oklahoma State con la prima scelta assoluta.

ESPN Sources: The Detroit Pistons have landed on a decision to select Oklahoma State’s Cade Cunningham with the No. 1 pick in tonight’s NBA Draft (ESPN and ABC at 8 PM ET).

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 29, 2021