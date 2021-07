Michael Jordan “Nell’era dei social media non sarei riuscito a vivere”

Secondo Michael Jordan, una delle più grandi differenze fra la sua era e questa sono i social media. Difatti, durante una intervista con Cigar Aficionado, MJ ha parlato di ciò che gli atleti devono affrontare nell’era dei social media. Il postare la propria vita online può causare molte volte problemi e oggi le stelle dello sport — ma in generale chiunque si affacci sui social — devono sopportare l’odio che arriva tramite diverse community online. Queste le sue parole di MJ:

“Quando Tiger Woods era al picco della sua carriera e io ormai ero alla fine, è arrivata l’era dei social. A quel punto molte persone hanno iniziato ad utilizzarli più per avere guadagni extra che per altri motivi. Quello che è cambiato davvero da quando giocavo io — ha dichiarato Jordan — è l’avvento dei social media, di Twitter e di tutte queste piattaforme. I social hanno invaso la sfera individuale e l’uso del tempo personale di ciascuno di loro. Alcuni sono riusciti a utilizzarlo a loro favore, e a ricavarne un guadagno economico ma per uno come me privacy e tempo libero sono due aspetti di grandissimo valore. Non so sei sarei riuscito a resistere nell’era di Twitter: voglio che la mia vita resti mia, non ho bisogno di ulteriore adulazione”,