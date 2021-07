Mercato NBA, GM di Washington: “Bradley Beal non ha chiesto la trade”

Uno dei nomi più caldi di questa free agency è certamente quello di Bradley Beal. La guardia dei Washington Wizards, dopo un’altra stagione deludente sembra essere sul piede di partenza e diverse squadre stanno monitorando la situazione, pronte a imbastire uno scambio se Beal e Wizards dovessero decidere di dividersi. Tuttavia, il GM della squadra capitolina, Tommy Sheppard, ha rilasciato al The Washington Times un’intervista nella quale afferma che le voci su un possibile addio di Beal sono del tutto infondate. Queste le sue parole:

“Mi interessa lavorare sulla squadra. Tutto il resto per me — di ciò che accade o di cui si parla all’esterno della squadra — è solo rumore di fondo. In realtà sono solo voci su Bradley Beal. Ogni volta che prendo il telefono parlo con lui e lo informo dei piani che abbiamo in mente.”