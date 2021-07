Olimpiadi Tokyo 2020, Team USA si risveglia e demolisce l’Iran

Vittoria nettissima in mattinata per Team USA che nel secondo match del torneo di basket maschile delle Olimpiadi di Tokyo ha battuto senza problemi l’Iran. La squadra di Popovich ha controllato la situazione sin dai primi secondi, mettendo in chiaro le cose con ben 6 triple realizzate — di cui tre provenienti da Damian Lillard — in 10 minuti. Nel primo quarto Team USA ha chiuso con un netto 28-12.

Nel secondo quarto gli Stati Uniti hanno continuato a spingere sulla falsa riga del primo e riuscendo a scappare anche fino ad un sicuro +33 (51-18) con 4 minuti sul cronometro. Team USA va quindi all’intervallo lungo avanti nel punteggio: 60-31. Si trasforma quindi in un match che non ha troppo altro da svelare: l’Iran non riesce a produrre punti cadendo nelle maglie strette degli avversari, mentre la compagine di Popovich spinge e più non posso chiudendo il terzo quarto 82-43.

È altrettanto chiaro che gli ultimi dieci minuti diventano un’attesa della fine, specialmente per gli ospiti i quali vengono accompagnati al suono della sirena con il punteggio finale di 120-66.

Per Team USA da segnalare le buone prestazioni di Damian Lillard (21 punti e 7/13 dall’arco), Devin Booker (16 punti) e Jayson Tatum (13 punti). Kevin Durant si è fermato a quota 10 punti in 19 minuti di permanenza sul parquet. Dall’altra parte a nulla son serviti i 15 di Hamed Haddadi seguiti dai 14 di Mohammad Jamshidijafarabadi.

Il prossimo appuntamento per la squadra di Popovich sarà quello contro la Repubblica Ceca in programma per sabato prossimo ore 14.00 italiane.

