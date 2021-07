Draft NBA 2021, i Lakers vorrebbero scegliere Duarte: la situazione

Ormai manca veramente poco all’inizio del Draft NBA 2021. A poco più di 24 ore di distanza dall’evento, i media americani cominciano a riportare rumors con più frequenza riguardo il desiderato delle franchigie. È il caso dei Los Angeles Lakers i quali — secondo i bene informati — starebbero pensando di selezionare Chris Duarte con la 22esima scelta. Questo perché il più grande bisogno dei gialloviola sarebbe quello di pescare un giocatore estremamente efficace dalla lunga distanza, ma anche in grado di attaccare il ferro quando necessario.

Uno dei giocatori che soddisfa questa esigenza è Duarte, guardia di Oregon, che originariamente era visto come una scelta alta al primo giro poiché, a 24 anni, è uno dei giocatori più anziani del Draft. Ma con le squadre che hanno svolto diversi workout con i giocatori nelle ultime settimane, le azioni di Duarte sono aumentate e anche parecchio. Ecco perché ora i Golden State Warriors al numero 14 del Draft potrebbero addirittura decidere di anticipare tutti e scegliere un tiratore.

Secondo Sam Vecenie di The Athletic, però, Los Angeles starebbe cercando di capire come salire al Draft, esplorando la possibilità di scalzare qualche avversaria diretta:

“Si pensa che Duarte sia il ragazzo che i Lakers vorranno scegliere. Ho sentito alcune fonti le quali mi hanno confermato che i gialloviola avrebbero cercato di salire qualche posizione, ma potrebbe essere difficile farlo lato loro poiché i loro asset non sembrano essere appeal.”

Secondo quanto riferito, i Lakers avrebbero offerto a mezza lega uno tra Kyle Kuzma e Kentavious Caldwell-Pope — o addirittura tutti e due — che è anche il meglio che Los Angeles può offrire in questo momento. Talen Horton-Tucker, Dennis Schroder e Montrezl Harrell sono tutte possibilità, ma i primi due stanno entrando in free agency e dovrebbero eventualmente accettare un sign-and-trade per chiudere un’operazione di questo tipo, mentre Harrell deve ancora decidere sulla sua player option.

