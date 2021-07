Golden State Warriors pronti a mischiare le carte in vista del Draft NBA 2021

I Golden State Warriors non hanno ancora deciso cosa fare delle scelte numero 7 e 14 al prossimo NBA Draft. Stando alle parole di Bob Myers, dirigente della franchigia di San Francisco, la squadra deciderà il proprio futuro e quello dei suoi asset solo durante la notte del Draft.

Ovviamente la squadra guidata da Steve Kerr ha osservato alcuni prospetti negli ultimi giorni, tra cui la guardia di Oregon Chris Duarte, e il lungo Kai Jones, ma tra gli addetti ai lavori si fa largo la sensazione che le due scelte verranno utilizzate per ottenere un pezzo importante da inserire nel roster per provare a vincere subito.

I Golden State Warriors sono legati all’età delle proprie stelle, con Curry, Green e Thompson che hanno tutti già superato la soglia dei 30 anni. La condizione di quest’ultimo inoltre, non fa dormire sogni tranquilli a Bob Myers; senza il ritorno di Klay a una forma accettabile, sarebbe davvero difficile per gli Warriors tornare a competere nel breve, e si ritroverebbero sul libro paga un contratto da circa 40 milioni di dollari per altri tre anni.

Bob Myers ha commentato la situazione in cui si trova la squadra:

“Quando parlo con un agente, o con qualsiasi altra persona, è difficile per loro accettare che non abbiamo ancora deciso cosa fare a tre giorni dal Draft, ma è la verità. Non sappiamo ancora se imbastire uno scambio, scegliere due giovani, o sceglierne uno solo. La domanda che ci poniamo è: ‘Come vogliamo che la nostra squadra inizi il prossimo campionato?’ Sicuramente faremo del nostro meglio per utilizzare ogni elemento a nostra disposizione.”

Leggi anche:

Mercato NBA, Gary Trent Jr. e Nando De Colo diventano restricted free agent

NBA, Pau Gasol parla di Kobe Bryant: “Sarà per sempre fonte d’inspirazione”

Mercato NBA, dagli States spingono Rose al clamoroso ritorno in casa Bulls?