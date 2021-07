Draft NBA 2021, Cade Cunningham firma con Nike

Nemmeno il tempo di mettere piede in NBA e Cade Cunningham ha già chiuso un accordo multimilionario. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, infatti, la potenziale scelta numero 1 del prossimo Draft NBA 2021 ha concordato un accordo di sponsorizzazione con Nike. Sempre secondo ESPN, si ritiene che si tratti dell’affare di scarpe più redditizio tra i giocatori della sua classe draft.

Il classe 1991 dovrebbe essere scelto dai Detroit Pistons, titolari della prima scelta, ma gli ultimi report hanno ipotizzato quella che sarebbe un incredibile cambio di rotta da parte della franchigia del Michigan, la quale starebbe valutando anche altri profili, come quello di Jalen Green.

Cade Cunningham — the expected No. 1 overall pick in Thursday’s NBA Draft — has agreed to an endorsement deal with Nike, sources tell ESPN. It’s believed to be the highest-earning shoe deal among players in his draft class.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 27, 2021