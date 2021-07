Mercato NBA, i Raptors forti su Ben Simmons

Dopo i rumors trapelati fin dal giorno successivo all’eliminazione dai Playoff dei Philadelphia 76ers, sono iniziati i colloqui con le alte franchigie NBA per imbastire una trade che coinvolga Ben Simmons.

Phila vorrebbe scambiare la point guard australiana con i Portland Trail Blazers per arrivare a Damian Lillard, ma la strada sembra molto difficile da percorrere. Altre squadre, come i Toronto Raptors, sarebbero invece interessate a Simmons, potendo offrire come contropartita quel Kyle Lowry che i Sixers cercavano a ridosso dell’ultima trade deadline.

In linea di massima il mercato per l’ex Rookie of The Year è aperto e Jake Fischer di Bleacher Report sostiene che Philadephia sia intenzionata a scambiarlo prima del training camp.

Ben Simmons ha un contratto fino alla stagione 2024-25, quando guadagnerà 40 milioni di dollari, un contratto pesante e rischioso per una contender, ma forse più accessibile per qualche franchigia che ha voglia di ricostruire e ripartire.

