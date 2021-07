Mercato NBA, Bryn Forbes non esercita la player option con i Bucks: testerà free agency

Bryn Forbes, fresco campione NBA con la maglia dei Milwaukee Bucks, potrebbe lasciare il Wisconsin. Il giocatore ha comunicato l’intenzione di non esercitare la player option presente nel suo contratto per la stagione 2021-22 e sarà dunque free agent all’apertura della finestra di mercato nei prossimi giorni. La conferma arriva da Adrian Wojnarowski di ESPN

Forbes ha mandato in archivio la sua miglior stagione in carriera in termini di efficienza, finendo quarto per percentuale da tre punti (45.2).

in aggiornamento

