Mercato NBA, i Lakers discutono una trade con Sacramento: i dettagli

La stagione appena trascorsa ha lasciato qualche strascico importante a livello di roster all’interno dei Los Angeles Lakers. Rob Pelinka – GM della franchigia – è già molto attivo sul mercato NBA per cercare di rinforzare la compagine e regalare a LeBron James qualche colpo di livello. L’ultima voce porta stavolta a Sacramento. Secondo quanto riporta The Athletic, i gialloviola sarebbero attualmente in trattativa con i Kings per capire come poter mettere in piedi una trade per arrivare a Buddy Hield.

Per uno scambio del genere, Shams ha specifico che all’interno dello scambio dovrebbe essere incluso Kyle Kuzma. Da capire la fattibilità dell’operazione, tenendo anche conto che i Lakers avrebbero maggiormente bisogno di un playmaker di primo piano per poter salutare ufficialmente Dennis Schroder, bocciato da tifosi e front office. Ecco perché negli ultimi giorni erano saliti alla ribalta i nomi di Chris Paul e Russell Westbrook.

Nel frattempo, Adrian Wojnarowski ha invece sottolineato come Rob Pelinka stia cercando di offrire a tutte le franchigie un pacchetto formato da Kuzma e Caldwell-Pope. Per ora, non è stata trovata alcuna intensa, ma la sensazione è che qualcosa succederà in quel di Los Angeles. Non rimane altro che aspettare il momento buono.

Leggi Anche

Mercato NBA, i Lakers pronti a lasciar andare Dennis Schroder

Mercato NBA, JaMychal Green declina la player option con Denver: diventa free agent

NBA, Antetokounmpo ha invitato Monty Williams nello spogliatoio dei Bucks