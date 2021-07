Subito un passo falso per Team USA. Difatti, la squadra allenata da Gregg Popovich ha perso la prima gara alle Olimpiadi di Tokyo 2020 contro la Franca. Finita la contesa alcuni membri di Team USA hanno rilasciato qualche dichiarazione sulla sconfitta. Il capo allenatore Popovich ha affermato che non è sorpreso dalla sconfitta ma è solamente deluso. Queste le sue parole rilasciate a Ben Golliver:

“Quando si perde una gara non si è sorpresi, ma si è delusi. Non capisco proprio il termine ‘sorpresi’. Questa è una grande mancanza di rispetto per la Francia. Sicuramente non saremmo venuti qui a battere la Francia con uno scarto di trenta punti. La Francia ha una grandissima squadra. Il divario nel talento si è ridotto ogni anno poiché ci sono sempre più buoni giocatori in tutto il mondo.”

Anche Draymond Green ha voluto analizzare la sconfitta. Queste le sue parole rilasciate sempre a Ben Golliver:

“Non abbiamo giocato tanto assieme, ma abbiamo lavorato tanto assieme per essere costanti. Dobbiamo solo difendere meglio, soprattutto nei periodi finali. Andavamo spesso in vantaggio di qualche lunghezza, ma ci facevamo puntualmente rimontare.”

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca per gli statunitensi che pensavano di aver finalmente trovato una quadra dopo le due vittoria di fila nella preparazione di Las Vegas. La squadra di Popovich ora tornerà in campo mercoledì mattina contro l’Iran alle ore 6.40 italiane.

Leggi anche:

Olimpiadi Tokyo 2020, Italia magnifica: Germania battuta 92-82!

Olimpiadi Tokyo 2020, Danilo Gallinari commenta la vittoria contro la Germania

Draft NBA 2021, Cade Cunningham si vede già ai Pistons: “Amo Detroit!”