Olimpiadi Tokyo 2020, Italia magnifica: Germania battuta 92-82!

Vittoria importantissima al debutto Olimpico per l’Italia del basket. La compagine allenata da Meo Sacchetti ha avuto la meglio sulla Germania con il punteggio finale di 92-82. Un risultato costruito lungo il corso di 40 minuti durissimi, in cui gli azzurri — negli ultimi 5 — hanno dato la sferzata decisiva.

Il primo quarto, peraltro, era cominciato bene e senza paura con le prime scorribande da parte di Simone Fontecchio. La Germania però è decisamente una squadra in crescita e con Maodo Lo ha subito messo le cose in chiaro e dieci punti di distanza (22-32) dopo soli 10 giri di orologio. Nel secondo parziale Moraschini entra in campo e Gallinari mostra di essere il giocatore più rappresentativo dell’Italia segnando due canestri importantissimi in apertura, tra cui una tripla. Gli azzurri sembrano avere più energia e — grazie anche alle zingarate offensive di Tonut e Fontecchio — raggiungono il match sul 43-43 a circa un minuto dall’intervallo lungo. I tedeschi rispondono ancora con Maodo Lo e chiudono avanti il parziale (46-43).

Nel secondo tempo Maodo Lo spara nuovamente dal campo e rispedisce gli azzurri a -10 punti di distanza (49-59), ma la squadra di Sacchetti non si scompone e ricostruisce, mattoncino dopo mattoncino, una rimonta che porta l’Italia a sorpassare i tedeschi (63-62) a 2’49” dalla fine del quarto, grazie a due bombe di Fontecchio, perfetto dall’arco. Anche la Germania, però, sembra non riuscire a sbagliare dalla linea dei tre punti (Bonga super) e risponde puntualmente chiudendo il parziale in vantaggio: 72-68.

Negli ultimi 10 minuti esce fuori il carattere dell’Italbasket che — ancora una volta — non molla e rimette la testa avanti a circa 4 minuti dal termine grazie alla pressione offensiva di Stefano Tonut, inarrestabile quando attacca a canestro. Con la tripla di Simone Fontecchio poi, gli azzurri mettono la testa avanti a 3’50” dalla fine, 83-82. Da quel momento in avanti, i tedeschi non sanno più reagire, mentre Nick Melli sembra tarantolato: recupera ogni pallone sotto i tabelloni e firma una nuova tripla, insieme ad una zingarata da due punti sotto canestro, che consentono una minifuga (88-82). Poi, il Gallo segna nel traffico e ci porta a +8. Quindi Melli mette il punto esclamativo che vale il 92-82 finale.

Per l’Italia ci sono i 20 punti di Simone Fontecchio, 18 (6/9 dal campo) di Danilo Gallinari, 18 di Stefano Tonut, 13 di Melli e 10 di Nico Mannion. Dall’altra parte non sono serviti i 24 di Maolo Lo, 13 di Isaac Bonga ed i 12 a testa di Obst e Wagner.

Il prossimo appuntamento sarà con l’Australia, mercoledì 28 alle 10:20.

Leggi Anche

Mercato NBA, i Lakers pronti a lasciar andare Dennis Schroder

Olimpiadi Tokyo 2020, i convocati dell’Italia di Meo Sacchetti

La reazione dei giocatori NBA alla vittoria di Euro 2020 da parte dell’Italia