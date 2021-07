Olimpiadi Tokyo 2020, Evan Fournier lancia la Francia: “Sapevo come battere Team USA”

Evan Fournier, guardia della Francia, è al settimo cielo dopo la vittoria dei suoi contro Team USA. La favorita all’oro olimpico è già caduta. I transalpini ci hanno creduto fino alle fine ed è stato proprio Fournier a completare il sorpasso (76-74) dei Bleus con una tripla realizzata con 50 secondi dal termine. Team USA ha provato a rispondere al colpo subìto, senza successo alcuno. La partita si è quindi conclusa con diversi viaggi ai liberi da parte dei francesi.

Evan Fournier nel post-gara si è detto soddisfatto per la prova dei suoi compagni:

“Ho cercato fin dall’inizio di essere aggressivo. Conosciamo questi giocatori NBA e ho voluto mostrato ai miei compagni come poterli attaccare in maniera efficace. Non potevamo tirarci indietro. Siamo rimasti uniti anche nei momenti difficili. Questa è stata una grande vittoria di squadra. Darà un’iniezione di fiducia a tutta la nostra compagine.”