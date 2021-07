Mercato NBA, JaMychal Green declina la player option con Denver: diventa fee agent

JaMychal Green ha rifiutato la sua player option da 7.6 milioni di dollari all’interno del contratto con i Denver Nuggets — e valevole per la stagione 2021-22 — per diventare unrestricted free agent. Questo quanto svelato da Shams Charania di The Athletic. Le due parti, però, sembrano avere interesse reciproco nel trovare un nuovo accordo su lungo periodo.

Detto questo, il suo rientro in Colorado non è di certo scontato, poiché sul giocatore potrebbero piombare diverse altre contender vogliose di rinforzare la propria second unit, mentre i Nuggets non hanno tutta l’intenzione di svenarsi per far rientrare alla base il buon Green ad ogni costo.

Il prodotto di Alabama, lo ricordiamo, ha chiuso la scorsa stagione con una media di 8.1 punti e 4.8 rimbalzi in 58 partite, uscendo perlopiù dalla panchina.

