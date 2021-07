UIl mercato NBA sta entrando nel vivo, con molte squadre che cercano il colpaccio: tra queste ci sono i Golden State Warriors, alla ricerca di una figura d’esperienza da affiancare ai loro tre tenori, con Bradley Beal che sarebbe la priorità assoluta.

Come scrive Marcus Thompson di The Athletic, Steph Curry, Draymond Green e Klay Thompson hanno parlato con il GM Bob Myers chiedendogli solo una cosa: acquistare un giocatore che gli faccia vincere il titolo. Un desiderio talmente forte quello dei tre Warriors che sarebbero disposti a rinunciare alle prossime scelte del Draft pur di prendere il giocatore richiesto.

Stephen Curry, Klay Thompson and Draymond Green told Warriors management to consider using their two lottery picks to trade for an immediate contributor.

The team's top option? Bradley Beal, should he want out of Washington, per @ThompsonScribe.

📚 https://t.co/J3SMzZEopA pic.twitter.com/SWgHNCSAL4

