NBA, le immagini della parata dei Milwaukee Bucks

I Milwaukee Bucks sono reduci dalla conquista del loro secondo titolo NBA della storia, che mancava ormai da ben cinquant’anni. Dopo la vittoria in Gara 6 contro i Phoenix Suns, per la città di Milwaukee è arrivato il momento tanto atteso di festeggiare.

Infatti in queste ore si sta svolgendo nella città di Happy Days la parata celebrativa del titolo. Grande protagonista è ovviamente Giannis Antetokounmpo, il quale ha realizzato una super prestazione da 50 punti nella gara decisiva. Inoltre il greco è stato scelto all’unanimità come MVP delle Finals.

Direttamente dall’account Twitter dei Bucks ecco alcune delle immagini più significative dei festeggiamenti.

.@Giannis_An34 is never letting go of this trophy. 🤣🏆@BMOHarrisBank | #FearTheDeer pic.twitter.com/C9PA7Oqq3M

— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 22, 2021