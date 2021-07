NBA Draft 2021, Charlotte vuole alzare il tasso atletico della franchigia

In vista del Draft NBA 2021, che avrà luogo in data 29 luglio presso il Barclays Center di Brooklyn, gli addetti ai lavori tentano assiduamente di scorgere in anticipo tra le lampanti necessità delle singole franchigie una precisa politica selettiva patrocinata dalle dirigenze, volta evidentemente ad intervenire sulle lacune.

Nella fattispecie, secondo diverse testate giornalistiche statunitensi, gli Charlotte Hornets sarebbero intenzionati ad aumentare ulteriormente il tasso atletico del proprio quintetto, affiancando a Bridges e Washington l’esplosività di Keon Johnson, un profilo davvero intrigante, specie in situazioni di contropiede.

Di seguito le parole di Colin Ward-Henninger, giornalista di CBS Sports:

”Charlotte ha bisogno del maggior numero di grandi atleti possibile in squadra. Dal momento che le chiavi del gioco saranno affidate a LaMelo Ball, il numero delle situazioni in campo aperto, delle transizioni veloci e delle alzate al ferro sarà elevatissimo. Per questo motivo, non vedo profilo più azzeccato di Keon Johnson, esterno da Tennessee che ha siglato il record di salto verticale durante la recente Combine, mettendo a referto 122 cm di vertical jump. Il ragazzo ha lavorato molto sul proprio tiro dalla distanza e, con una gestione più disciplinata del proprio atletismo anche in fase difensiva, potrebbe diventare un elemento tremendamente efficace, oltre che spettacolare”.

Anche Adam Herman, firma di NBC Sports, crede che gli Hornets abbiano intenzione di selezionare Johnson, qualora fosse ancora disponibile all’undicesima chiamata:

”Parliamo di un atleta paranormale, potenzialmente capace di diventare un tipo di difensore alla Matisse Thybulle. Dovesse rendere il suo tiro da fuori una minaccia constante e migliorare definitivamente la capacità di creare per sé e gli altri, ci troveremmo di fronte ad un giocatore unico”.

