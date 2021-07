Dopo varie ricerche gli Washington Wizards hanno trovato il loro nuovo allenatore: sarà Wes Unseld Jr. a sedersi sulla panchina della squadra capitolina, ricoprendo per la prima volta in carriera il ruolo di head coach. C’è l’accordo tra le parti che, già nella giornata di oggi, si incontreranno per limare gli ultimi dettagli e firmare il contratto.

Wes Unseld Jr. sostituisce così Scott Brooks, andato via lo scorso dopo aver guidato gli Wizards per cinque anni e dopo aver raggiunto i Playoff in questa stagione. Come scrive Adrian Wojnarowski di ESPN, Wes Unseld Jr. ha svolto più colloqui con la dirigenza di Washington, convincendo prima il proprietario Ted Leonsis poi il GM Tommy Sheppard.

The Washington Wizards are offering Denver Nuggets assistant Wes Unseld, Jr., the franchise’s head coaching job and sides are beginning contract talks soon expected to result in his hiring, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 16, 2021

Per Wes Unseld Jr. si tratta di un ritorno importante: prima di diventare l’assistente allenatore di Mike Malone ai Denver Nuggets, ha iniziato la sua carriera proprio a Washington, dove ricopriva il ruolo di scouting e, poi, di assistente allenatore. Un ritorno ricco di emozioni visto che suo padre, il compianto Wes Unseld, è un membro della Hall of Fame della franchigia, con la quale ha vinto il titolo NBA nel 1978.

Con l’arrivo di Unseld Jr. agli Wizards, si tratta del settimo allenatore afroamericano su otto panchine liberatesi in questa off-season: oltre a lui, anche Billups, Mosley e Green faranno il loro esordio come head coach.

Leggi anche:

Play-in confermato anche nella prossima stagione NBA

Gli invitati alla Green Room del Draft NBA, per ora

NBA, Dirk Nowitzki ammette: “Luka Doncic più forte di me anche nel mio prime”