Play-in confermato anche nella prossima stagione NBA

Il torneo Play-in ha movimentato il finale di stagione soprattutto a Ovest, dove i Memphis Grizzlies sono riusciti a strappare l’ottava testa di serie grazie alle due vittorie contro Spurs e Warriors. Al di là delle polemiche che ne hanno accompagnato l’introduzione, i dati di audience delle partite sembrano aver premiato la novità. NBA e associazione giocatori hanno trovato un accordo per ripetere il medesimo format anche nella stagione 2021-22. La decisione andrà ratificata dal consesso dei proprietari, che si ritroveranno per il consueto meeting nel mese di agosto. La notizia è confermata da Adrian Wojnarowski di ESPN.

The NBA and the Players Association have agreed to extend the play-in tournament format through the 2021-2022 season, sources tell ESPN. The league’s Board of Governors will make it official in a formal vote soon.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 16, 2021