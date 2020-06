La NBA è in lutto: è venuto a mancare Wes Unseld

La leggenda dei Washington Wizards, Wes Unseld è venuta a mancare all’età di 74 anni. L’account Twitter degli Wizards ha rilasciato un comunicato della famiglia di Unseld, rivelando che l’Hall of Famer è deceduto circondato dai propri cari.

Statement from the family of Wes Unseld. Rest easy, Wes ♥️ pic.twitter.com/NwEtuofgG9 — Washington Wizards (@WashWizards) June 2, 2020

Secondo il comunicato, Unseld aveva da diverso tempo seri problemi di salute, compresa la polmonite. La famiglia ha richiesto agli amici e ai numerosi fan di donare alla sua scuola e fondazione. Nel 1968 gli allora Baltimora Bullets selezionarono Unseld con la seconda scelta assoluta al draft NBA. Venne anche draftato dai Kentucky Colonels nel draft della ABA.

L’arrivo di Unseld cambiò completamente le sorti della franchigia, conducendo i Bullets ad un record di 57-25 nel corso della sua stagione da rookie. Con una media di 13.8 punti e 18.2 rimbalzi a partita, Unseld è diventato il secondo giocatore della storia NBA dopo Wilt Chamberlain ad aver vinto sia il Rookie of the Year che l’MVP nella stessa stagione.

Unseld pur essendo un centro atipico, non ha mai permesso che la sua mancanza di altezza gli impedisse di dominare il pitturato. Ha usato la sua grande forza e determinazione per dominare contro giocatori più alti e robusti. La leggenda degli Wizards è diventata All-Star cinque volte in tredici stagioni, tutte con la stessa maglia. Ha condotto i Bullets alla conquista del loro primo, e finora unico, titolo NBA nel 1978, sconfiggendo alle Finals i Seattle SuperSonics. Per le sue grandi prestazioni ha ottenuto il premio di MVP delle Finals.

Wes Unseld ha terminato la sua carriera con medie di 10.8 punti e 14.0 rimbalzi a partita. È stato inoltre introdotto nella Naismith Hall of Fame nel 1998. Il figlio Wes Unseld Jr. è attualmente assistente allenatore dei Denver Nuggets.

