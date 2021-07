NBA Finals, la giocata decisiva di Jrue Holiday: palla rubata e alley oop per Antetokounmpo

Se i Milwaukee Bucks sono ad un passo dal Paradiso, per certi versi devono ringraziare Jrue Holiday. La guardia, infatti, si è resa protagonista di una doppia giocata di livello a circa 20 secondi dalla fine del match quando ha rubato palla a Devin Booker, per lanciare il contropiede e firmare il 123-119 servendo l’assist — in alley oop — a Giannis Antetokounmpo.

Queste le parole di Holiday sull’ultima azione:

“Booker è un grande giocatore e realizzatore, soprattutto a fine partita. Sapevamo che voleva il pallone, che voleva fare l’ultimo tiro. Ci siamo difesi bene, Tuck ha protetto bene, lui (Booker) si è girato verso di me e io ho rubato palla. Poi sul passaggio successivo: ho sentito Giannis urlare per avere il pallone e ho solo cercato di lanciare la sfera più in alto possibile.”

Anche Antetokounmpo ha voluto commentare gli ultimi secondi di Gara 5 in questa maniera:

“Grande palla rubata e grande passaggio. È una questione di fiducia. Avrebbe potuto far correre il tempo e aspettare un buon tiro ma si è fidato di me, grande azione da parte sua.”

