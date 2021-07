NBA, Jayson Tatum parla chiaro: “Voglio diventare uno dei migliori”

Nonostante una stagione fallimentare dal punto di vista dei risultati, Jayson Tatum è stato in grado di affermarsi anche quest’anno come uno dei migliori giocatori della lega. Nonostante la giovane età (23 anni), infatti, l’ala dei Boston Celtics ha registrato una media stagionale di 26.4 punti, 7.4 rimbalzi e 4.3 assist, guidando la squadra ad un’altra apparizione Playoff e continuando il suo processo di crescita.

Sarà anche per questo motivo che Tatum non ha avuto paura di ‘settare’ degli obiettivi ambiziosi per la propria carriera; il giocatore dei Celtics ha infatti dichiarato di voler diventare uno dei più grandi giocatori della storia NBA e di volersi quindi confrontare con le leggende della pallacanestro. Queste le parole di Tatum, estratte da un’intervista al Boston Globe:

“Indipendentemente da quanto sia giovane, non mi sono mai visto come ‘uno dei migliori giovani della lega’. Non mi piace quando la gente dice queste cose. Penso di essere uno dei migliori e basta. È una delle cose che ho sempre sognato. È quello per cui ho lavorato. Non ho mai voluto arrivare nella NBA ed essere un semplice giocatore, voglio diventare uno dei migliori.” “Parliamo sempre dei titoli che abbiamo e li vediamo ogni giorno al Garden o durante gli allenamenti. È la cosa importante a Boston, vincere altri campionati.”

Con un’attitudine ed un talento simile, Tatum potrebbe veramente diventare una delle leggende del basket. La strada è ancora lunga, ma JT sta sicuramente andando nella direzione giusta.

