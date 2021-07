Mercato NBA, i Sixers puntano a Damian Lillard: possibile trade con Simmons

All’indomani dell’eliminazione Playoff subita contro Atlanta, Ben Simmons è diventato uno dei nomi più caldi del mercato NBA. Dopo aver esibito ancora una volta le proprie lacune dal punto di vista del tiro (da sostanzialmente ogni zona del campo, tiri liberi inclusi), infatti, il 3-volte All-Star sembra ormai destinato a lasciare i 76ers.

L’obiettivo della franchigia della Pennsylvania è diventato quindi quello di ottenere una star da affiancare a Joel Embiid, che ovviamente rimane il punto fermo della squadra; tra le compagini interessate a Simmons è spuntato da tempo il nome dei Portland Trail Blazers, alla ricerca di soluzioni per convincere Damian Lillard a restare in Oregon e disperatamente a caccia di un giocatore difensivo in grado di fare la differenza.

L’interesse reciproco tra le due squadre aveva condotto a rumors circa uno scambio Simmons-McCollum (altro giocatore deludente in questi Playoff). Tuttavia, un nuovo report di Marc Stein afferma che il vero obiettivo dei Sixers non sarebbe McCollum ma proprio Lillard, sempre meno convinto del progetto dei Blazers. Queste le parole del giornalista:

“Tutti i team seguono le star più importanti, ma Morey [GM di Philadelphia] è particolarmente ossessionato. Cercherà sicuramente di allontanare i critici che sostengono che Ben Simmons non possa essere usato come pedina di scambio per giocatore del calibro di Bradley Beal.” “CJ McCollum dei Trail Blazers è stato più volte accostato come potenziale obiettivo dei Sixers in una trade; di certo Morey punterà a Damian Lillard come giocatore principale dell’accordo.”

Anche se probabilmente Simmons non basterà a convincere Portland, Morey sarebbe quindi al lavoro per portare una delle superstar più letali della lega a Philly. L’operazione sembra molto difficile, ma il GM dei 76ers è probabilmente la persona più adatta per questo tipo di trattative.

